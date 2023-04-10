Луческу стало гірше: тренер пропустить найближчі матчі Динамо

Проблеми тренера зі здоров’ям посилилися

Головному тренеру "Динамо" Мірчі Луческу стало погано після матчу української Прем’єр-ліги (УПЛ) проти "Минаю".

Про це повідомляє журналіст Профутбол Digital Олексій Корицький. За його словами, він став свідком стану фахівця, коли звернувся до нього за коментарями.

"Він узяв мене за праву руку, ледве утримавшись на ногах. Я бачив, що його завели в роздягальню, де, ймовірно, надали першу допомогу", — зазначив Корицький.

"Динамо" — "Мінай". Відео голів та огляд матчу УПЛ

За інформацією журналіста, вже сьогодні, 10 квітня, стало відомо, що, найімовірніше, Мірча Луческу не буде поряд із командою найближчі матчі. До кінця квітня "Динамо" зіграє в УПЛ з "Рухом", "Шахтарем" і "Металістом".

У 20-му турі Прем’єр-ліги "Динамо" обіграло "Минай" на своєму полі — 2:0. Голами відзначилися Царенко та Ванат.

Напередодні румунський тренер заявив, що не має наміру залишати київський клуб, хоча йому може знадобитися операція. Він уточнив, що в нього розвинувся артроз кульшового суглоба внаслідок тривалих поїздок в автобусі за час виступів команди в єврокубках.

У жовтні 2022 року повідомлялося, що Луческу повідомив провідним гравцям "Динамо" про те, що йде з посади, проте через тиждень передумав.