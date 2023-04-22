Шовковський замінить Луческу в "Динамо": що сталося

Румунський спеціаліст ляже під ніж у Києві

Легендарний воротар "Динамо" та збірної України Олександр Шовковський замінить Мірчу Луческу на посаді головного тренера команди. Напередодні Біло-Сині зіграли з "Шахтарем" у центральному матчі 22-го туру Української прем’єр-ліги (УПЛ).

Про це повідомив сам Луческу після матчу із Гірниками. Містер зазначив, що перенесе в Києві операцію на нозі у зв’язку з коксартрозом (артроз кульшового суглоба, — Ред.). Тимчасово командою керуватиме помічник Мірчі у "Динамо" Шовковський.

"З цього моменту я йду на лікарняний, як ви знаєте, мені потрібно зробити операцію на нозі з приводу коксартрозу. Я довіряю своєму лікарю, тому робитиму її у Києві. Я міг би виїхати з України та зробити цю операцію в іншій країні, але я залишуся в Україні, щоб мати змогу бути ближчим до нашого колективу. Це важливо для команди та для клубу.

Мої обов’язки буде виконувати Олександр Шовковський, який готуватиме команду до наступних матчів, а я допомагатиму йому, наскільки зможу. Сподіваюся, команда гратиме добре та показуватиме хороший результат", — заявив Луческу.

Нагадаємо, проблеми зі здоров’ям 77-річного Луческу посилилися після матчу з "Минаєм" у квітні.

Напередодні колишній футболіст збірної України Артем Федецький розкритикував роботу Луческу у "Динамо".