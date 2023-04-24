Коментатор згадав про домінування киян

російський спортивний журналіст і коментатор Кирило Набутов обсміяв керівництво рф за прагнення переписати історію в своїх шкільних підручниках, де стерли згадку про український Київ — столицю Київської Русі.

На своєму каналі в YouTube він назвав це кретинізмом. За його словами, в 1970-ті роки, коли СРСР не дружив із Китаєм, йому та колегам заборонялося згадувати слово "Китай".

"Тепер Китай наш головний друг, він має росію в усі місця. Але гаразд — залишимо історію четверокласникам.

"Динамо" – "Спартак" 3:1. 1990 рік

А ось як бути із футболом? Як пояснити вболівальникам, що 30 останніх років радянської влади найкрутішим футбольним клубом СРСР була команда під назвою "Динамо" Київ?", — запитав Набутов.

Нагадаємо, що "Динамо" Київ виграв найбільшу кількість чемпіонських титулів в СРСР — 13. Також в клуба найбільша кількість завойованих єврокубків серед усіх радянських команд — три (два Кубки володарів кубків та Суперкубок УЄФА).

Раніше колишня викладачка з Криму розповіла, що на півострові та інших тимчасово окупованих територіях України дітей навчають тому, що бути не росіянином — це погано.

Перед цим повідомлялося, що в Угорщині дітям викладають неправдиві відомості про Україну.