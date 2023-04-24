Комментатор вспомнил о доминировании киевлян

российский спортивный журналист и комментатор Кирилл Набутов обсмеял руководство рф за стремление переписать историю в своих школьных учебниках, где стерли упоминание об украинском Киеве — столице Киевской Руси.

На своем канале в YouTube он назвал это кретинизмом. По его словам, в 1970-е годы, когда СССР не дружил с Китаем, ему и коллегам запрещалось упоминать слово "Китай".

"Теперь Китай наш главный друг, он имеет Россию во все места. Но ладно – оставим историю четвероклассникам.

"Динамо" - "Спартак" 3:1. 1990 год

А вот как быть с футболом? Как объяснить болельщикам, что 30 последних лет советской власти самым крутом футбольным клубом СССР была команда под названием "Динамо" Киев?", — задался вопросом Набутов.

Напомним, что "Динамо" Киев выиграло наибольшее количество чемпионских титулов в СССР — 13. Также у клуба наибольшее число завоеванных еврокубков среди всех советских команд — три (два Кубка обладателей кубков и Суперкубок УЕФА).

Ранее бывшая преподавательница из Крыма рассказала, что на полуострове и в других временно оккупированных территориях Украины детей учат тому, что быть не россиянином — это плохо.

Перед этим сообщалось, что в Венгрии детям преподают ложные сведения об Украине.