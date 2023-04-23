Отвергла россию: вице-чемпионка Олимпиады сменила гражданство

Сборная-агрессор понесла серьезную потерю

Серебряная призерка Олимпийских Игр-2020 по академической гребле из рф Анна Пракатень ушла в сборную Узбекистана после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) дал рекомендацию федерациям допустить спортсменов из россии и Беларуси к международным турнирам под нейтральным статусом, если будут выполнены определенные условия.

Об этом ТАСС сообщил президент Федерации гребного спорта рф Алексей Свирин. По его словам, уход атлетки является серьезной потерей для команды из страны-агрессора.

"Сейчас у наших топовых спортсменов непростое время, находить мотивацию в условиях отстранения очень сложно. У нее были мысли вообще закончить карьеру, но после она решила представлять Узбекистан, чтобы иметь возможность выступать на международных соревнованиях", — отметил функционер.

Свирин уточнил, что переход Пракатень еще должна утвердить международная федерация. По его мнению, там этот вопрос уже был рассмотрен, поэтому нельзя исключать, что спортсменка сможет выступить за Узбекистан на Олимпиаде-2024.

Примечательно, что до 2016 года атлетка представляла Беларусь. На Играх-2020 она стала первой олимпийской призеркой с 1980 года, которая принесла ссср/россии медаль в академической гребле в одиночке.

Ранее чемпионка из рф сменила гражданство, она призывала путина остановить войну.

Сообщалось, что российский спорт начал мигрировать из Европы. Ради хоть каких-то международных турниров, страна-агрессор просится в Азию, где против них пока не вводят санкции.