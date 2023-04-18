россии сказали забыть о баскетболе на Олимпиаде-2024
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Страну-агрессору отстранили от соревнований
Исполком Международной федерации баскетбола (ФИБА) не разрешил мужской сборной России выступить в отборе на Олимпийские Игры 2024 года в соответствии с рекомендациями МОК по участию спортсменов с российским или белорусским паспортами на международных соревнованиях.
Об этом сообщает официальный сайт организации. Отмечается, что Болгария, как следующая по рейтингу европейская команда, заменит россию в квалификации.
Теперь стали известны все участники олимпийского отборочного турнира. Украина станет одной из 16 национальных команд, которые представят на нем Европу.
Распределение по регионам:
Африка: Камерун, ДР Конго, Гвинея, Мали, Нигерия, Сенегал, Тунис, Уганда и Камерун.
Америка: Аргентина, Багамские острова, Чили, Колумбия, Куба, Панама, Уругвай и Виргинские острова.
Азия: Бахрейн, Китайский Тайбэй, Индия, Индонезия, Казахстан, Корея, Саудовская Аравия и Сирия.
Европа: Бельгия, Босния и Герцеговина, Хорватия, Чехия, Эстония, Венгрия, Исландия, Израиль, Нидерланды, Северная Македония, Польша, Португалия, Швеция, Турция, Украина и Болгария.
Отборочные олимпийские турниры состоятся с 12 по 20 августа 2023 года, а пять победителей получат путевки на Игры в 2024 году в Париже. Жеребьевка квалификации – 1 мая 2023 года.
Ранее украинское правительство приняло решение о запрете нашим атлетам выступать на международных соревнованиях, куда допустят спортсменов из россии или Беларуси.
Между тем, Федерация баскетбола Украины угрожала бойкотом олимпийской квалификации, если в ней примут участие представители стран-агрессоров.