росії сказали забути про баскетбол на Олімпіаді-2024

Країну-агресору відсторонили від змагань

Виконком Міжнародної федерації баскетболу (ФІБА) не дозволив чоловічій збірній рф виступити у відборі на Олімпійські Ігри в 2024 році відповідно до рекомендацій МОК щодо участі спортсменів з російським або білоруським паспортами у міжнародних змаганнях.

По це повідомляє офіційний сайт організації. Зазначається, що це Болгарія, як наступна за рейтингом європейська команда, замінить росію в кваліфікації.

Тепер стали відомі всі учасники пре-олімпійського відбіркового турніру. Україна буде однією з 16 національних команд, які представлять на ньому Європу.

Найкращі моменти сезону Суперліги: топ-10 влучань

Розподіл за регіонами:

Африка: Камерун, ДР Конго, Гвінея, Малі, Нігерія, Сенегал, Туніс, Уганда та Камерун.

Америка: Аргентина, Багамські острови, Чилі, Колумбія, Куба, Панама, Уругвай та Віргінські острови.

Азія: Бахрейн, Китайський Тайбей, Індія, Індонезія, Казахстан, Корея, Саудівська Аравія та Сирія.

Європа: Бельгія, Боснія і Герцеговина, Хорватія, Чехія, Естонія, Угорщина, Ісландія, Ізраїль, Нідерланди, Північна Македонія, Польща, Португалія, Швеція, Туреччина, Україна та Болгарія.

Відбіркові олімпійські турніри відбудуться з 12 по 20 серпня 2023 року, а п'ять переможців отримають путівки на Ігри у 2024 році в Парижі. Жеребкування кваліфікації — 1 травня 2023 року.

Раніше український уряд прийняв рішення про заборону нашим атлетам виступати на міжнародних змаганнях, куди допустять спортсменів з рф або Білорусі.

Між тим, Федерація баскетболу України погрожувала бойкотом олімпійської кваліфікації, якщо в ньому братимуть участь представники країн-агресорів.