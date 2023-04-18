росії сказали забути про баскетбол на Олімпіаді-2024
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Країну-агресору відсторонили від змагань
Виконком Міжнародної федерації баскетболу (ФІБА) не дозволив чоловічій збірній рф виступити у відборі на Олімпійські Ігри в 2024 році відповідно до рекомендацій МОК щодо участі спортсменів з російським або білоруським паспортами у міжнародних змаганнях.
По це повідомляє офіційний сайт організації. Зазначається, що це Болгарія, як наступна за рейтингом європейська команда, замінить росію в кваліфікації.
Тепер стали відомі всі учасники пре-олімпійського відбіркового турніру. Україна буде однією з 16 національних команд, які представлять на ньому Європу.
Розподіл за регіонами:
Африка: Камерун, ДР Конго, Гвінея, Малі, Нігерія, Сенегал, Туніс, Уганда та Камерун.
Америка: Аргентина, Багамські острови, Чилі, Колумбія, Куба, Панама, Уругвай та Віргінські острови.
Азія: Бахрейн, Китайський Тайбей, Індія, Індонезія, Казахстан, Корея, Саудівська Аравія та Сирія.
Європа: Бельгія, Боснія і Герцеговина, Хорватія, Чехія, Естонія, Угорщина, Ісландія, Ізраїль, Нідерланди, Північна Македонія, Польща, Португалія, Швеція, Туреччина, Україна та Болгарія.
Відбіркові олімпійські турніри відбудуться з 12 по 20 серпня 2023 року, а п'ять переможців отримають путівки на Ігри у 2024 році в Парижі. Жеребкування кваліфікації — 1 травня 2023 року.
Раніше український уряд прийняв рішення про заборону нашим атлетам виступати на міжнародних змаганнях, куди допустять спортсменів з рф або Білорусі.
Між тим, Федерація баскетболу України погрожувала бойкотом олімпійської кваліфікації, якщо в ньому братимуть участь представники країн-агресорів.