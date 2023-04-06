"Порушення прав людини": у путіна істерять через нову рекомендацію МОК

В росії не задоволені новою умовою МОК

Російські спортсмени не підуть на засудження війни в Україні заради допуску на міжнародні змагання, що є однією з нових умов Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

Такою думкою з Р-Спорт поділився помічник президента рф, перший віцепрезидент Олімпійського комітету росії Ігор Левітін. Він цинічно заявив, що рішення МОК є дискримінаційним щодо росіян.

"Ми точно не підемо на умови, якщо з наших спортсменів вимагатимуть розписки щодо СВО (так звана "спецоперація"). Ми вважаємо, що це дискримінація та порушення прав людини.

Ми ведемо консультації, але є параметри, на які ми ніколи не підемо.

Найпроблемніші міжнародні федерації? Я думаю, легка атлетика, тому що, по суті, це половина команди, і тому тут для нас важливо (щоб росіян допустили).

Але треба розуміти, що у легкій атлетиці немає командних змагань, сподіваємось, що індивідуальні спортсмени відберуться на ОІ-2024”, – сказав Левітін.

Раніше українських спортсменів зобов’язали не брати участь у змаганнях, на яких присутні представники країн-агресорів. При цьому МОК вирішив підтримати українських атлетів, які захочуть взяти участь у таких змаганнях.