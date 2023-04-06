"Нарушение прав человека": у путина истерят из-за новой рекомендации МОК

В рф не довольны новым условием МОК

Российские спортсмены не пойдут на осуждение войны в Украине ради допуска на международные соревнования, что есть одним из новых условий Международного олимпийского комитета (МОК).

Таким мнением с Р-Спорт поделился помощник президента рф, первый вице-президент Олимпийского комитета россии Игорь Левитин. Он цинично заявил, что решение МОК является дискриминационным в отношении россиян.

"Мы точно не пойдем на условия, если с наших спортсменов потребуют расписки насчет СВО (так называемая "спецоперация"). Мы считаем, что это дискриминация и нарушение прав человека.

Мы ведем консультации, но тем не менее есть параметры, на которые мы никогда не пойдем.

Самые проблемные международные федерации? Я думаю, легкая атлетика, потому что по сути это половина команды, и поэтому здесь для нас важно (чтобы россиян допустили).

Но надо понимать, что в легкой атлетике нет командных соревнований, надеемся, что индивидуальные спортсмены отберутся на ОИ-2024", – сказал Левитин.

Ранее украинских спортсменов обязали не участвовать в соревнованиях, на которых присутствуют представители стран-агрессоров. При этом МОК решил поддержать украинских атлетов, которые захотят принять участие в таких соревнованиях.