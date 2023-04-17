На поверненні росії в світовий хокей поставили хрест

Країни-агресора не буде на міжнародних турнірах до кінця війни

Президент Міжнародної федерації хокею (ІІХФ) Люк Тардіф заявив про те, що росіян та білорусів не допустять до турнірів під її егідою до кінця війни рф проти України, що було умовою їхнього повернення рік тому.

Про це повідомляє Inside The Games. Функціонер висловив сподівання, що росія і Білорусь "дуже скоро" повернуться в ІІХФ, тому що це означатиме, що війна закінчилася.

"Але остаточне рішення щодо цих країн ми ухвалимо в Мілані в березні 2024 року, тому що незабаром після цього розпочнеться олімпійська кваліфікація, і Білорусь має бути її частиною".

Це питання безпеки уболівальників, наших команд. У будь-якому випадку віз немає, подорожувати не можна. І ніхто не знає, скільки часу це займе», — цитує Тардіфа ESPN.

Раніше Міжнародний олімпійський комітет (МОК) рекомендував допустити російських та білоруських спортсменів до міжнародних змагань під нейтральним статусом, якщо ті виконають низку умов.

Водночас Національний олімпійський комітет (НОК) заборонив українським атлетам виступати на міжнародних стартах, куди допустять спортсменів із рф або Білорусі.

Проти бойкоту турнірів за участю представників країн-агресорів виступила Федерація тенісу України, а також іменита українська тенісистка Еліна Світоліна.