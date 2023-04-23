Кинула росію: віцечемпіонка Олімпіади змінила громадянство

Збірна-агресор зазнала серйозної втрати

Срібна призерка Олімпійських Ігор-2020 з академічного веслування з рф Анна Пракатень пішла до збірної Узбекистану після того, як Міжнародний олімпійський комітет (МОК) дав рекомендацію федераціям допустити спортсменів з росії та Білорусі до міжнародних турнірів під нейтральним статусом, якщо будуть виконані певні умови.

Про це ТАСС повідомив президент федерації веслувального спорту рф Олексій Свірін. За його словами, від'їзд атлетки є серйозною втратою для команди з країни-агресора.

"Зараз у наших топових спортсменів непростий час знаходити мотивацію в умовах усунення дуже складно. Вона думала взагалі закінчити кар’єру, але потім вирішила представляти Узбекистан, щоб мати можливість виступати на міжнародних змаганнях", — зазначив функціонер.

Свірін уточнив, що перехід Пракатень ще має затвердити міжнародна федерація. На його думку, там це питання вже було розглянуте, тож не можна виключати, що спортсменка зможе виступити за Узбекистан на Олімпіаді-2024.

Цікаво, що до 2016 року атлетка представляла Білорусь. На Іграх-2020 вона стала першою олімпійською призеркою з 1980 року, яка принесла срср/росії медаль в академічному веслуванні в одиночці.

Раніше чемпіонка з рф змінила громадянство, вона закликала путіна зупинити війну.

Повідомлялося, що російський спорт почав мігрувати з Європи. Заради хоч якихось міжнародних турнірів країна-агресор проситься до Азії, де проти них поки що не вводять санкції.