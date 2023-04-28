"Тявкает на путина": Российский депутат написал донос на экс-футболиста сборной рф

Единицы российских спортсменов открыто выступили против войны в Украине

Депутат Госдумы рф Роман Терюшков заявил, что сделает все возможное, чтобы на бывшего футболиста молодежной сборной рф, блогера Евгения Савина ("Красава") было заведено уголовное дело. После начала полномасштабного вторжения рф в Украину Савин сделал видео, главными героями которого стали украинские футболисты. Из-за критики войны блогер был вынужден покинуть россию.

Соответствующий комментарий Терюшкова приводит "Лига безопасного интернета". Роман считает Савина предателем, а потому напишет на него донос.

"И этот парень, видимо, ему было мало, сейчас дает интервью тоже блогеру, Ксении Собчак, и, уже не стесняясь, хорошими словами полоскает, тявкает на нашего президента, на нашу страну, обливает грязью. И спортсменов в том числе всех, потому что они тоже несут коллективную ответственность в его понимании.

И мы надеемся, что решение будет в пользу Российской Федерации, и этого товарища осудят уголовно, и уже будет у него дорога сюда закрыта", – сказал Терюшков.

Интервью Евгения Савина Ксении Собчак

Напомним, лишь один игрок сборной рф публично отреагировал на полномасштабное вторжение рф в Украину.

Ранее сообщалось, что российские болельщики образовали свастику на трибунах.