В стране денацификаторов происходит неладное

Болельщики московского "Спартака" использовали нацистский символ, протестуя против Fan ID. Накануне Криштиану Роналду показал непристойный жест болельщикам.

Перед матчем молодежных команд "Спартака" и "Локомотива" фанаты из движения Supporters Group выкупили билеты на трибунах "Сапсан-арены" в Москве так, чтобы из занятых мест вырисовалась свастика. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

По информации источника, фанаты таким образом протестовали против Fan ID (паспорт болельщика, который оформляется в рф для посещения футбольных матчей в высшей лиге, — ред.). Сотрудники "Локомотива", усмотрев нацистский символ остановили продажу билетов через сайт и обратились в полицию. Сообщается, что правоохранительные органы уже нашли семерых фанатов московской команды, которые причастны к инциденту.

Болельщики Спартака выкупили билеты на стадионе Локомотива в форме свастики

Из-за введения Fan ID в российском футболе наблюдается катастрофические цифры посещаемости игр, ведь многие фанаты протестуют против системы тотального контроля. Футбольные власти рф предложили вернуть пиво на стадионы, чтобы увеличить посещаемость и прибыль клубов, при этом депутат Госдумы рф Ирина Роднина сравнила российских болельщиков с собаками.

Напомним, в матче отбора на Евро-2024 с российским комментатором произошел конфуз.