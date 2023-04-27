Російські фанати зробили свастику на стадіоні (фото)

У країні денацифікаторів відбувається щось недобре

Уболівальники московського "Спартака" використали нацистський символ, протестуючи проти Fan ID. Напередодні Кріштіану Роналду показав непристойний жест уболівальникам.

Перед матчем молодіжних команд "Спартака" та "Локомотива" фанати з руху Supporters Group викупили квитки на трибунах "Сапсан-арени" у Москві так, щоб із зайнятих місць вималювалася свастика. Про це повідомляє telegram-канал Mash.

За інформацією джерела, фанати таким чином протестували проти Fan ID (паспорт уболівальника, який оформляється в росії для відвідування футбольних матчів у вищій лізі, — ред.). Співробітники "Локомотива", побачивши нацистський символ, зупинили продаж квитків через сайт і звернулися до поліції. Повідомляється, що правоохоронці вже знайшли сімох фанатів московської команди, які причетні до інциденту.

Уболівальники Спартака викупили квитки на стадіоні Локомотива у формі свастики

Через запровадження Fan ID у російському футболі спостерігаються катастрофічні цифри відвідуваності ігор, адже багато фанатів протестують проти системи тотального контролю. Футбольна влада росії запропонувала повернути пиво на стадіони, щоб збільшити відвідуваність і прибуток клубів, при цьому депутат Держдуми рф Ірина Родніна порівняла російських уболівальників з собаками.

Нагадаємо, у матчі відбору на Євро-2024 з російським коментатором стався конфуз.