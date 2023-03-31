Російська влада відкрито сміється над власним населенням

Триразова олімпійська чемпіонка з фігурного катання і депутат Держдуми рф Ірина Родніна, яка висміяла російських футболістів, прокоментувала можливе повернення пива на російські стадіони.

При цьому Родніна порівняла російських футбольних уболівальників із собаками, яких заохочують шматочком цукру. Відповідне інтерв’ю депутата доступне на сайті "Матч ТВ".

"Я пиво не п’ю. На спортивних об’єктах мені цікавіше без пива. Але якщо народ по-іншому не може сприймати спорт, що поробиш? Знаєте, собачці теж дають шматочок цукру як заохочення", — сказала чемпіонка.

Додамо, що Російська футбольна спілка підтримує повернення пиво на стадіони в рф.

Російські користувачі мережі розкритикували Родніну, зазначивши, що "бояриня порівняла холопів із собаками". Дехто закликав Ірину залишити посаду, проте всі розуміють марність таких спроб.

Раніше повідомлялося про унікальний випадок у футболі. Рефері довелося додати до тайму 38 хвилин.

Нагадаємо, у матчі відбору на Чемпіонат Європи-2024 з російським коментатором стався конфуз.