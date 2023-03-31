Российские власти в открытую смеются над собственным населением

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы рф Ирина Роднина, которая высмеяла российских футболистов, прокомментировала возможное возвращение пива на российские стадионы.

При этом Роднина сравнила российских футбольных болельщиков с собаками, которых поощряют кусочком сахара. Соответствующее интервью депутата доступно на сайте "Матч ТВ".

"Я пиво не пью. На спортивных объектах мне интереснее без пива. Но раз народ по‑другому не может воспринимать спорт, что поделаешь? Знаете, собачке тоже дают кусочек сахара в качестве поощрения", – сказала чемпионка.

Добавим, что Российский футбольный союз поддерживает возвращение пиво на стадионы в рф.

Российские пользователи сети раскритиковали Роднину, отметив, что "боярыня сравнила холопов с собаками". Некоторые призвали Ирину покинуть пост, однако все понимают тщетность таких попыток.

Ранее сообщалось об уникальном случае в футболе. Рефери пришлось добавить к тайму 38 минут.

Напомним, в матче отбора на Чемпионат Европы-2024 с российским комментатором произошел конфуз.