Это Спарта! Тренер "выключил" футболиста из игры, чтобы сорвать атаку соперников (видео)

Помощник тренера решил любой ценой сохранить ничью

Ассистент главного тренера "Спарты" Джеффри Рейсдейк получил красную карточку за необычный фол в матче чемпионата Нидерландов против "Твенте" (3:3). Ранее футболисты "Барселоны" отметились подлым поступком во время матча.

Рейсдейк получил прямую красную карточку за свою выходку, а момент с фолом тренера распространился в сети. Об этом сообщает Loro.Partners в Twitter.

"Спарта" доигрывала матч вдесятером. А на 9 компенсированной минуте Джеффри решил помочь своей команде, остановив очередную атаку хозяев. Рейсдейк, который стоял вблизи боковой линии, схватил защитника "Твенте" Хулио Плегесуэло, который пытался начать новый штурм ворот гостей. Тут же на поле началась стычка, а после потасовки рефери наградил Рейсдейка красной карточкой.

Видеообзор матча "Твенте" — "Спарта":

Добавим, по итогам 30 туров "Спарта" (5-е место) и "Твенте" (6-е место) являются соседями в турнирной таблице. Оба клуба борются за попадание в Лигу конференций.

Ранее сообщалось, что хавбек "Жироны" Виктор Цыганков поучаствовал в разгромле "Реала" с Андреем Луниным в составе.

Напомним, бразильский клуб поменял название на "ФК Мариуполь", пока украинский клуб не вернется домой.