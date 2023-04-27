Це Спарта! Тренер "вимкнув" футболіста з гри, щоб зірвати атаку суперників (відео)

Помічник тренера вирішив будь-що зберегти нічию

Асистент головного тренера "Спарти" Джеффрі Рейсдейк отримав червону картку за незвичайний фол у матчі чемпіонату Нідерландів проти "Твенте" (3:3). Раніше футболісти "Барселони" відзначилися підлим вчинком під час матчу.

Рейсдейк отримав пряму червону картку за свою витівку, а момент із фолом тренера поширився у мережі. Про це повідомляє Loro.Partners у Twitter.

"Спарта" догравала матч удесятьох. А на 9-й компенсованій хвилині Джеффрі вирішив допомогти своїй команді, зупинивши чергову атаку господарів. Рейсдейк, який стояв поблизу бокової лінії, схопив захисника "Твенте" Хуліо Плегесуело, який намагався розпочати новий штурм воріт гостей. Тут же на полі почалася сутичка, а після бійки рефері нагородив Рейсдейка червоною карткою.

Відеоогляд матчу "Твенте" — "Спарта":

Додамо, за підсумками 30 турів "Спарта" (5-е місце) та "Твенте" (6-е місце) є сусідами у турнірній таблиці. Обидва клуби борються за потрапляння до Ліги конференцій.

Раніше повідомлялося, що хавбек "Жирони" Віктор Циганков взяв участь у розгромі "Реала" з Андрієм Луніним у складі.

Нагадаємо, бразильський клуб змінив назву на "ФК Маріуполь", поки український клуб не повернеться додому.