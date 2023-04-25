Історичний матч: Циганков взяв участь у розгромі "Реала" та фіаско Луніна (відео)

Українці по-різному провели знаковий матч

У 31-му турі чемпіонату Іспанії "Жирона" на своєму полі з рахунком 4:2 перемогла "Реал", який минулого тижня вийшов у півфінал Ліги чемпіонів.

Як повідомляє "Телеграф", у стартовому складі господарів вийшов український півзахисник Віктор Циганков. Його співвітчизник Андрій Лунін цього вечора захищав ворота гостей.

Каталонська команда вела по ходу гри 2:0 та 4:1 завдяки одразу чотирьом голам Валентина Кастельяноса, який став першим автором покеру у ворота "Реала" в ХХІ столітті.

Циганков не відзначився результативними діями, хоча мав моменти взяття воріт. Лунін пропустив один із голів між ніг і отримав найгіршу в команді оцінку за матч від авторитетного порталу WhoScored – 5.4.

Перемога дозволила "Жироні" піднятися на дев’яте місце. "Реал" посідає другу позицію з відставанням в 11 очок від лідера "Барселони", яка провела на матч менше.

Раніше стало відомо, що Циганков в іспанському клубі заробляє 44 231 євро на тиждень або 2,3 млн євро на рік — це третя за розміром зарплата в команді.

Нагадаємо, що він встановив історичне досягнення в чемпіонаті Іспанії, ставши першим українцем-автором дубля в матчі вищого дивізіону країни.