"Манчестер Сіті" — "Арсенал": де і коли дивитися битву за титул чемпіона Англії

Суперматч визначить долю чемпіонських перегонів

"Манчестер Сіті" та "Арсенал" проведуть у середу, 26 квітня, визначальний в боротьбі за титул англійської Прем’єр-ліги поєдинок між другою та першою командами в таблиці відповідно. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію зустрічі 33 туру АПЛ "Манчестер Сіті" — "Арсенал".

У прямому ефірі в Україні матч "Городян" та "Канонірів" ексклюзивно покажуть на OTT-платформі setantasports.com. Про це повідомляє прес-служба сервісу в Instagram.

Матч "Манчестер Сіті" — "Арсенал" відбудеться в Манчестері на стадіоні "Етіхад". Початок зустрічі — о 22:00 за київським часом.

Додамо, що "Манчестер Сіті" посідає 2-ге місце і на п’ять очок відстає від лідера "Арсеналу", який провів на два матчі більше, тому щоб не втратити перший рядок гостям потрібно перемагати.

Турнірне становище команд в АПЛ

В матчі першого кола "Сіті" переміг "Арсенал" із рахунком 3:1 на виїзді.

"Арсенал" – "Манчестер Сіті" 1:3. Відео голів та огляд матчу

Нагадаємо, що нещодавно "Манчестер Сіті" завдяки перемозі над "Баварією" з рахунком 4:1 за сумою двох матчів вийшов у півфінал Ліги чемпіонів, де зіграє проти "Реала".

Раніше український захисник "Арсеналу" Олександр Зінченко став антигероєм поєдинку АПЛ проти "Ліверпуля", який завдяки його помилці врятувався від поразки.