"Манчестер Сіті" — "Арсенал": де і коли дивитися битву за титул чемпіона Англії
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Суперматч визначить долю чемпіонських перегонів
"Манчестер Сіті" та "Арсенал" проведуть у середу, 26 квітня, визначальний в боротьбі за титул англійської Прем’єр-ліги поєдинок між другою та першою командами в таблиці відповідно. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію зустрічі 33 туру АПЛ "Манчестер Сіті" — "Арсенал".
У прямому ефірі в Україні матч "Городян" та "Канонірів" ексклюзивно покажуть на OTT-платформі setantasports.com. Про це повідомляє прес-служба сервісу в Instagram.
Матч "Манчестер Сіті" — "Арсенал" відбудеться в Манчестері на стадіоні "Етіхад". Початок зустрічі — о 22:00 за київським часом.
Додамо, що "Манчестер Сіті" посідає 2-ге місце і на п’ять очок відстає від лідера "Арсеналу", який провів на два матчі більше, тому щоб не втратити перший рядок гостям потрібно перемагати.
В матчі першого кола "Сіті" переміг "Арсенал" із рахунком 3:1 на виїзді.
Нагадаємо, що нещодавно "Манчестер Сіті" завдяки перемозі над "Баварією" з рахунком 4:1 за сумою двох матчів вийшов у півфінал Ліги чемпіонів, де зіграє проти "Реала".
Раніше український захисник "Арсеналу" Олександр Зінченко став антигероєм поєдинку АПЛ проти "Ліверпуля", який завдяки його помилці врятувався від поразки.