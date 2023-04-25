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"Манчестер Сити" — "Арсенал": где и когда смотреть битву за титул чемпиона Англии

Автор
Андрей Синявский Андрей Синявский
Дата публикации
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Автор
Зинченко может сыграть большой матч против бывшего клуба Новость обновлена 25 апреля 2023, 16:28
Зинченко может сыграть большой матч против бывшего клуба. Фото facebook.com/Arsenal

Суперматч определит судьбу чемпионской гонки

"Манчестер Сити" и "Арсенал" проведут в среду, 26 апреля, определяющий в борьбе за титул английской Премьер-лиги поединок между второй и первой командами в таблице соответственно. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию встречи 33 тура АПЛ "Манчестер Сити" — "Арсенал".

В прямом эфире в Украине матч "Горожан" и "Канониров" эксклюзивно покажут на OTT-платформе setantasports.com. Об этом сообщает пресс-служба сервиса в Instagram.

Матч "Манчестер Сити" — "Арсенал" состоится в Манчестере на стадионе "Этихад". Начало встречи — в 22:00 по киевскому времени.

Добавим, что "Манчестер Сити" занимает 2-е место и на пять очков отстает от лидера "Арсенала", который провел на два матча больше, поэтому чтобы не потерять первую строчку гостям нужно побеждать.

Турнирное положение команд в АПЛ
Турнирное положение команд в АПЛ

В матче первого круга "Сити" победил "Арсенал" со счетом 3:1 на выезде.

"Арсенал" - "Манчестер Сити" 1:3. Видео голов и обзор матча

Напомним, что недавно "Манчестер Сити" благодаря победе над "Баварией" со счетом 4:1 по сумме двух матчей вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет против "Реала".

Ранее украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко стал антигероем поединка АПЛ против "Ливерпуля", который благодаря его ошибке спасся от поражения.

Теги:
#Футбол #ФК Арсенал (Лондон) #ФК Манчестер Сити #АПЛ #Чемпионат Англии