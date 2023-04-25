"Манчестер Сити" — "Арсенал": Онлайн-трансляция матча за титул чемпиона Англии

Эта игра - определяющая в борьбе за золото

В среду, 26 апреля, между "Манчестер Сити" и "Арсенал" состоится матч в рамках 33 тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона 2022/23. Украинский футболист гостей Александра Зинченко недавно раскритиковал за его слезы на скамейке запасных экс-форвард "Динамо" Виктор Леоненко.

Начало игры — в 22:00 по киевскому времени. Текстовая онлайн-трансляция встречи в Манчестере на стадионе Этихад — ниже.

"Арсенал" — на вершине АПЛ с отрывом в пять очков от второго в турнирной таблице "Манчестер Сити", который провел на два матча меньше, поэтому манкунианцы лидируют по потерянным очкам. Таким образом, в случае победы лондонцы в любом случае останутся на первом месте.

Турнирная таблица АПЛ по итогам 32 туров

В прошлом туре "Арсенал" сенсационно сыграл вничью с последней командой в таблице "Саутгемптоном" (3:3) дома, а "Манчестер Сити" пропускал тур из-за поединка в полуфинале Кубка Англии против "Шеффилд Юнайтед", который был обыгран (3:0).

История встреч

Команды между собой сыграли 207 матчей, в которых "Манчестер Сити" одержал 64 победы, тогда как "Арсенал" — 98.

Отметим, игра "Манчестер Сити" — "Арсенал" будет доступна для просмотра в прямом эфире только на платной платформе. Букмекеры не на стороне лидера АПЛ в этом противостоянии.