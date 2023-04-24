Стало известно, снимется ли сборная Украины с отбора на Евро-2024

Команда уже стартовала в квалификации

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко сообщил, что сборная Украины продолжит выступать в квалификации на чемпионат Европы 2024 года, несмотря на решение правительства запретить украинским спортсменам соревноваться вместе с россиянами и белорусами.

На своей странице в Facebook функционер выразил благодарность министерству молодежи и спорта Украины за оперативный ответ и четкое разъяснение ситуации. Он также привел текст письма, которое получил от ведомства.

"Учитывая решение исполкома УЕФА от 27.05.2022 по разведению украинских и белорусских футбольных команд при жеребьевке международных соревнований под эгидой организации, выполняя пункт 5 вышеуказанного приказа, структурные подразделения Минмолодежьспорта, к полномочиям которых отнесена координация развития футбола в стране, будут осуществлять мониторинг участия украинских команд в международных соревнованиях, в которых примут участие и белорусские команды.

Видеообзор матча Англия — Украина в отборе Евро-2024

В случае выявления фактов возможных случаев очных встреч украинских и белорусских футбольных команд для решения связанных с дальнейшим участием в соревнованиях вопросов должны быть задействованы требования пункта 1 упомянутого приказа Минмолодежьспорта", — процитировал Павелко письмо министерства.

От себя президент УАФ добавил, что уже 25 апреля рабочая группа представителей сборной Украины отправится в Германию, чтобы проинспектировать место для проведения учебно-тренировочного сбора команды в июне, тогда же молодежная команда страны сыграет на Евро-2023 в Румынии и Грузии.

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допустить атлетов из рф и Беларуси к международным соревнованиям под нейтральным статусом, но только если будут выполнены определенные условия.

Против бойкота турниров с участием россиян и белорусов выступила Федерация тенниса Украины. Ее поддержала знаменитая украинская теннисистка Элина Свитолина.