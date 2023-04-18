Официально: Украина решила бойкотировать соревнования с россиянами и белорусами

Кабмин отреагировал на решение МОК

Правительство Украины приняло постановление о лишении спортивной федерации статуса национальной в случае участия ее атлетов в турнирах, где соревнуются спортсмены из рф и Беларуси. Ранее соответствующий приказ выдало профильное министерство.

Об этом сообщает официальный сайт Кабмина. Отмечается, что особенностью статуса "национальная" является то, что государство предоставляет отдельные полномочия федерациям по развитию вида спорта, проведения официальных чемпионатов и других соревнований в Украине, а также возможность представлять страну на международной арене.

"Документом внесены изменения в пункт 15 Положения, дополнив его после абзаца третьего новым абзацем следующего содержания: "участия спортсменов, являющихся членами соответствующих спортивных федераций, в международных спортивных соревнованиях, в которых принимают участие спортсмены из российской Федерации и/или Республики Беларусь;".

Нормативно-правовой акт разработан с учетом решения Международного олимпийского комитета, который рекомендовал международным спортивным федерациям допустить атлетов из рф и Беларуси в международные соревнования, организованные международными федерациями и организаторами международных спортивных событий в нейтральном статусе", — резюмируется в заявлении.

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) дал рекомендацию федерациям допустить спортсменов из рф и Беларуси к международным турнирам под нейтральным статусом, если будут выполнены определенные условия.

Против бойкота соревнований с участием атлетов из стран-агрессоров выступила Федерация тенниса Украины. Ее примеру последовала именитая украинская теннисистка Элина Свитолина.

Между тем, сборная Украины по футболу не снимется с отбора на чемпионат Европы 2024 года, где также участвует Беларусь, поскольку команды выступают в разных подгруппах.