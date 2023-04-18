Офіційно: Україна вирішила бойкотувати змагання з росіянами та білорусами

Кабмін відреагував на рішення МОК

Уряд України прийняв ухвалу про позбавлення спортивної федерації статусу національної в разі участі її атлетів у турнірах, де змагаються спортсмени з рф і Білорусі. Раніше відповідний наказ видало профільне міністерство.

Про це повідомляє офіційний сайт Кабміну. Наголошується, що особливістю статусу "національна" є те, що держава надає окремі повноваження федераціям щодо розвитку виду спорту, проведення офіційних чемпіонатів та інших змагань в Україні, а також можливість представляти країну на міжнародній арені.

"Документом внесено зміни до пункту 15 Положення доповнивши його після абзацу третього новим абзацом такого змісту: "участі спортсменів, що є членами відповідних спортивних федерацій, у міжнародних спортивних змаганнях, в яких беруть участь спортсмени з російської Федерації та/або Республіки Білорусь;".

Нормативно-правовий акт розроблено на виконання підпункту 4 пункту 6 витягу з протоколу № 43 засідання Кабінету Міністрів України від 30 березня 2023 року та з урахуванням рішення Міжнародного олімпійського комітету, який рекомендував міжнародним спортивним федераціям допустити атлетів з російської федерації та республіки білорусь до міжнародних спортивних змагань, організованими міжнародними федераціями та організаторами міжнародних спортивних подій у нейтральному статусі", — резюмується в заяві.

Нагадаємо, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) дав рекомендацію федераціям допустити спортсменів з рф і Білорусі до міжнародних турнірів під нейтральним статусом, якщо будуть виконані певні умови.

Проти бойкоту змагань за участю атлетів із країн-агресорів виступила Федерація тенісу України. Її приклад наслідувала іменита українська тенісистка Еліна Світоліна.

Тим часом збірна України з футболу не зніметься з відбору на чемпіонат Європи 2024 року, де також бере участь Білорусь, оскільки команди виступають у різних підгрупах.