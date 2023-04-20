Стало известно, где сборная Украины проведет первый домашний матч в 2023 году

Официальная игра с Мальтой пройдет в Трнаве

Матч отбора Евро-2024 Украина — Мальта, который запланирован на 19 июня 2023 года, состоится в словацком городе Трнава. В своей первой игре в квалификационном турнире украинцы без шансов уступили Англии.

Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ) на своем официальном сайте. Местная арена способна вместить чуть более 19 тысяч зрителей.

Добавим, что игра Украина — Мальта состоится в рамках 4 тура отборочного турнира в группе С. В третьем туре Сине-желтые проведут гостевую встречу с Северной Македонией. Этот поединок состоится 16 июня. Игры пятого и шестого тура отбора на ЧЕ-2024 пройдут осенью.

Напомним, по итогам жеребьевки отбора Евро-2024 наша команда попала в группу С, где, кроме Мальты и Северной Македонии, выступают команды Англии и Италии. Именно эти сборные являются главными фаворитами на прямые две путевки из данного квинтета. К слову, у сборной Украины есть отличные шансы выйти на Евро альтернативным путем через плей-офф Лиги наций.

Видеообзор матча Англия — Украина в отборе Евро-2024

Добавим, что у главной команды страны до сих пор отсутствует главный тренер. Временно командой руководит Руслан Ротань, который также возглавляет сборную Украины U-21 и ФК "Александрия".