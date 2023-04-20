Стало відомо, де збірна України проведе перший домашній матч 2023 року

Офіційна гра з Мальтою пройде у Трнаві

Матч відбору Євро-2024 Україна – Мальта, який заплановано на 19 червня 2023 року, відбудеться у словацькому місті Трнава. У своїй першій грі у кваліфікаційному турнірі українці без шансів поступилися Англії.

Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу (УАФ) на своєму офіційному сайті. Місцева арена здатна вмістити трохи більше ніж 19 тисяч глядачів.

Додамо, що гра Україна — Мальта відбудеться у рамках 4 туру відбіркового турніру у групі С. У третьому турі Синьо-жовті проведуть гостьову зустріч із Північною Македонією. Цей поєдинок відбудеться 16 червня. Ігри п’ятого та шостого туру відбору на ЧЄ-2024 пройдуть восени.

Нагадаємо, за підсумками жеребкування відбору Євро-2024 наша команда потрапила до групи С, де, окрім Мальти та Північної Македонії, виступають команди Англії та Італії. Саме ці збірні є головними фаворитами на дві прямі путівки з даного квінтету. До речі, збірна України має чудові шанси вийти на Євро альтернативним шляхом через плей-офф Ліги націй.

Відеоогляд матчу Англія — Україна у відборі Євро-2024

Додамо, що головна команда країни досі не має головного тренера. Тимчасово командою керує Руслан Ротань, який також очолює збірну України U-21 та ФК "Олександрія".