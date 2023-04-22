Ребров неоднозначно высказался о сборной Украины

Главная команда страны находится в подвешенном состоянии из-за отсутствия главного тренера

Главный тренер "Аль-Айна" из ОАЭ Сергей Ребров не стал прямо говорить, возглавит ли он национальную команду этим летом. Пока у руля сборной Украины стоит Руслан Ротань, который возглавляет еще две команды (ФК "Александрия" и молодежная команда Украины U-21).

Соответствующий комментарий Реброва приводит "Бомбардир". Ребров отметил, что хочет работать со сборной Украины, однако окончательное решение о своем будущем он примет по окончании контракта с "Аль-Айном".

"Еще раз, я уважаю свою команду, свою работу, еще больше уважаю национальную сборную своей Украины. Но этот вопрос не ко мне, а к ассоциации. Я думаю, что это должны комментировать не журналисты, а представители УАФ.

Поэтому сейчас я хотел бы еще раз прокомментировать существующую ситуацию и еще раз сказать: я никогда не отказывался работать со сборной Украины. Особенно в той ситуации, в которой находится наша страна. Но я хочу, чтобы все уважали меня и мой контракт с "Аль-Айном", дали мне доработать, и тогда я приму решение", — заявил Ребров.

Ранее сообщалось, что сборная Украины провалила первый матч в отборе на Евро-2024. С расписанием и турнирными раскладами национальной команды в квалификационном турнире ЧЕ-2024 можно ознакомиться у нас на сайте.