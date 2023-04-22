Ребров неоднозначно висловився про збірну України

Головна команда країни перебуває у підвішеному стані через відсутність головного тренера

Головний тренер "Аль-Айна" з ОАЕ Сергій Ребров не став прямо говорити, чи очолить він національну команду цього літа. Поки що керує збірною України Руслан Ротань, який очолює ще дві команди (ФК "Олександрія" та молодіжна команда України U-21).

Відповідний коментар Реброва доступний на telegram-каналі "Бомбардир". Ребров зазначив, що хоче працювати зі збірною України, проте остаточне рішення про своє майбутнє він ухвалить після закінчення контракту з "Аль-Айном".

"Ще раз, я поважаю свою команду, свою роботу, ще більше поважаю національну збірну своєї України. Але це питання не до мене, а до асоціації. Я думаю, що це мають коментувати не журналісти, а представники УАФ.

Тому зараз я хотів би ще раз прокоментувати ту ситуацію, яка є, та ще раз сказати: я ніколи не відмовлявся працювати зі збірною України. Особливо в тій ситуації, де знаходиться наша країна. Але я хочу, щоб усі поважали мене та мій контракт з "Аль-Айном", дали мені доопрацювати, і тоді я прийму рішення", — заявив Ребров.

Раніше повідомлялося, що збірна України провалила перший матч у відборі до Євро-2024. З розкладом та турнірною позицією національної команди у кваліфікаційному турнірі ЧЄ-2024 можна ознайомитись у нас на сайті.