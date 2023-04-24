Стало відомо, чи зніметься збірна України з відбору на Євро-2024

Команда вже стартувала в кваліфікації

Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко повідомив, що збірна України продовжуватиме виступати в кваліфікації на чемпіонат Європи 2024 року, незважаючи на рішення уряду заборонити українським спортсменам змагатися разом із росіянами та білорусами.

На своїй сторінці у Facebook функціонер висловив подяку міністерству молоді та спорту України за оперативну відповідь та чітке роз’яснення ситуації. Він також процитував текст листа, який одержав від відомства.

"Враховуючи рішення Виконкому Союзу Європейських футбольних асоціацій (УЄФА) від 27.05.2022 щодо розведення українських та білоруських футбольних команд при жеребкуванні міжнародних змагань під егідою організації, виконуючи пункт 5 вищезазначеного наказу, структурні підрозділи Мінмолодьспорту, до повноваження яких віднесено координацію розвитку футболу в країні, будуть здійснювати моніторинг участі українських команд в міжнародних змаганнях, в яких братимуть участь і білоруські команди.

Відеоогляд матчу Англія — Україна у відборі Євро-2024

В разі виявлення фактів можливих випадків очних зустрічей українських та білоруських футбольних команд, для вирішення питань повʼязаних з подальшою участю у змаганнях має бути задіяні вимоги пункту 1 згаданого наказу Мінмолодьспорту", — процитував Павелко лист міністерства.

Від себе президент УАФ додав, що вже 25 квітня робоча група представників збірної України вирушить до Німеччини, щоб проінспектувати місце для проведення навчально-тренувального збору команди в червні, тоді ж молодіжна команда країни зіграє на Євро-2023 в Румунії та Грузії.

Нагадаємо, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) рекомендував федераціям допустити атлетів з рф і Білорусі до міжнародних змагань під нейтральним статусом, але тільки якщо будуть виконані певні умови.

Проти бойкоту турнірів за участю росіян та білорусів виступила Федерація тенісу України. Її підтримала знаменита українська тенісистка Еліна Світоліна.