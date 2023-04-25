"Манчестер Сити" — "Арсенал": букмекеры дали прогноз на суперматч чемпионата Англии

Команды борются за титул чемпиона

В среду, 26 апреля, в Манчестере состоится матч 33 тура английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" — "Арсенал". Хозяева поля занимают второе место и на пять очков отстают от соперника, который лидирует. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Манчестер Сити" — "Арсенал".

По мнению букмекеров, больше шансов на успех у манкунианцев. Об этом сообщает Favbet.

Успех "Арсенала" и ничья в основное время оценивается коэффициентами 5,90 и 4,65 соответственно. В то же время триумф "Сити" более вероятен — коэффициент 1,61. По мнению аналитиков, шансы манкунианцев на три очка в это матче равны 62%, а вероятность победы лондонцев — 16%.

Прогноз букмекеров на матч АПЛ "Манчестер Сити" — "Арсенал"

Favbet: (победа "Манчестер Сити" 1,61 — ничья 4,65 — победа "Арсенала" 5,90)

William Hill: (1,53 — 4,20 — 5,80)

Bwin: (1,55 — 4,40 — 5,50)

В матче первого круга "Арсенал" на своем поле уступил "Манчестер Сити" со счетом 1:3.

Видео голов и обзор матча "Арсенал" - "Манчестер Сити" (1:3)

Отметим, матч "Манчестер Сити" — "Арсенал" состоится в Манчестере на стадионе "Этихад", начало встречи — в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, что на прошлой неделе "Манчестер Сити" победил "Баварию" со счетом 4:1 по сумме двух поединков и вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Там его ожидает дуэли против "Реала".

Перед этим украинский футболист "Арсенала" Александр Зинченко провел неудачный матч АПЛ против "Ливерпуля", когда благодаря ошибке защитника соперник спасся от поражения.