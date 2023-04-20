"Манчестер Сити" во второй год кряду сыграет в полуфинале Лиги чемпионов с "Реалом"

Английский клуб отстоял свое преимущество

"Манчестер Сити" пробился в полуфинал Лиги чемпионов. "Горожане" после домашней победы сыграли вничью 1:1 на выезде с "Баварией". Игра состоялась в немецком Мюнхене, мы вели онлайн-трансляцию поединка "Бавария" — "Ман Сити".

"Бавария" была разгромлена на выезде 0:3, поэтому лидеру чемпионата Германии необходимо было обязательно выигрывать с разницей в три гола. Стартовый натиск хозяев поля не принес им успеха, тогда как "Сити" мог открывать счет на 37-й минуте, но Холанн не реализовал пенальти.

Вместе с тем, свои моменты были и у мюнхенцев, но Коман (дважды) и Шупо-Мотинг их упустили. Впрочем, именно манкунианцы добились своего на 57-й минуте, когда отличился Холанн после передачи от де Брейне. Все, что удалось сопернику после этого — сравнять счет в этом матче, но не по итогам противостояния, когда Киммих забил с пенальти в концовке игры.

"Манчестер Сити" выходит в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет с "Реалом" 9 и 17 мая. В прошлогоднем розыгрыше Лиги чемпионов эти команды также противостояли друг другу, и в финал прошел "Реал".

"Бавария" — "Манчестер Сити" — 1:1

Голы: Киммих (83, с пенальти) — Холанн (57)

"Бавария": Соммер, Павар (Станишич, 77), Упамекано, де Лигт, Канселу (Дэвис, 63), Киммих, Горецка, Сане (Мане, 63), Мусиала (Мюллер, 71), Коман, Шупо-Мотинг (Тель, 71)

"Манчестер Сити": Эдерсон, Аканджи, Диаш, Аке (Лапорт, 66), Стоунз, Родри, Бернарду Силва, де Брейне (Уокер, 88), Гюндоган, Грилиш, Холанн (Альварес, 84)

Обзор матча:

В другом матче дня "Интер" и "Бенфика" сыграли со счетом 3:3 в ответной игре, но по сумме двух поединков в полуфинале сыграет итальянский клуб. Там он встретится с "Миланом", который прошел "Наполи" после ничьей 1:1 в ответной игре.

Накануне "Реал" еще раз победил "Челси" со счетом 2:0 и стал участником полуфинала Лиги чемпионов.