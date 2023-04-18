"Бавария" - "Ман Сити": онлайн-трансляция четвертьфинала Лиги чемпионов

Большой матч пройдет в Мюнхене

В среду, 19 апреля, состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23 "Бавария" — "Ман Сити". Первая игра, которая прошла в Британии, завершилась разгромной победой англичан со счетом 3:0.

"Телеграф" проведет текстовую трансляцию встречи, которая состоится в Германии на "Арена Мюнхен". Рассудит поединок французская бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном. Победитель 2-матчевой дуэли выйдет в 1/2 финала ЛЧ.

"Ман Сити" и "Бавария" продолжают бороться за титул чемпиона и на внутренних аренах. Горожане продолжают преследовать лондонский "Арсенал" и в последней игре добыли уверенную победу над "Лестером" (3:1). Красные, в свою очередь, потеряли очки в поединке против "Хоффенхайма" (1:1).

Прогноз букмекеров

Аналитики дают космический коэффициент на выход представителя Бундеслиги в полуфинал ЛЧ — 18,00. В то же время победа МС в 2-матчевом противостоянии фактически неизбежна — коэффициент 1,03. К слову, Горожане являются небольшими фаворитами даже в ответной игре, которая пройдет в Мюнхене.

Где смотреть игру

В прямом эфире в Украине игру покажут Volia TV и "megogo", начало трансляции — в 22:00 по киевскому времени.

История противостояний

Команды встречались между собой 9 раз. У МС 5 побед, а у "Баварии" — четыре. В последний раз клубы сыграли неделю назад, игра завершилась разгромной победой англичан со счетом 3:0.

Напомним, после матча в Манчестере прогремел скандал. В "Баварии" произошла драка двух звездных футболистов Лероя Сане и Садио Мане. В результате немецкий клуб оштрафовал Мане.