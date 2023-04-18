Будет камбэк? Прогноз на ответный матч Лиги чемпионов "Бавария" - "Ман Сити"

Специалисты оценили шансы команд

В среду, 19 апреля, в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23 состоится суперматч "Бавария" — "Манчестер Сити". После первой игры интрига в противостоянии практически мертва, ведь англичане добыли впечатляющую победу со счетом 3:0. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Бавария" — МС.

По мнению букмекеров, у мюнхенцев практически нет шансов на выход в полуфинал главного еврокубка. Об этом сообщает Favbet.

Аналитики дают космический коэффициент на выход представителя Бундеслиги в полуфинал ЛЧ — 18,00. В то же время победа МС в 2-матчевом противостоянии фактически неизбежна — коэффициент 1,03. К слову, Горожане являются небольшими фаворитами даже в ответной игре, которая пройдет в Мюнхене.

Прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов "Бавария" — "Ман Сити" (основное время)

Favbet: (победа "Баварии" 2,90 — ничья 3,90 — победа "Ман Сити" 2,49)

William Hill: (2,70 — 3,70 — 2,37)

Bwin: (2,70 — 3,75 — 2,37)

В первом матче манчестерский клуб деклассировал мюнхенцев.

Напомним, после матча в Манчестере в "Баварии" произошла драка двух звездных футболистов, в результате которой клуб оштрафовал Садио Мане.