Чи буде камбек? Прогноз на матч-відповідь Ліги чемпіонів "Баварія" — "Ман Сіті"

Фахівці оцінили шанси команд

У середу, 19 квітня, в рамках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2022/23 відбудеться суперматч "Баварія" — "Манчестер Сіті". Після першої гри інтрига у протистоянні практично мертва, адже англійці здобули дивовижну перемогу з рахунком 3:0. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Баварія" — МС.

На думку букмекерів, мюнхенці практично не мають шансів на вихід до півфіналу головного єврокубка. Про це повідомляє Favbet.

Аналітики дають космічний коефіцієнт на вихід представника Бундесліги до півфіналу ЛЧ – 18,00. Водночас перемога МС у 2-матчевому протистоянні фактично неминуча – коефіцієнт 1,03. До речі, Городяни є невеликими фаворитами навіть у другій грі, яка пройде в Мюнхені.

Прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів "Баварія" — "Ман Сіті" (основний час)

Favbet: (перемога "Баварії" 2,90 — нічия 3,90 — перемога "Ман Сіті" 2,49)

William Hill: (2,70 — 3,70 — 2,37)

Bwin: (2,70 — 3,75 — 2,37)

У першому матчі манчестерський клуб декласував мюнхенців.

Нагадаємо, після матчу в Манчестері в "Баварії" сталася бійка двох зіркових футболістів, внаслідок якої клуб оштрафував Садіо Мане.