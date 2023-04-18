Чи буде камбек? Прогноз на матч-відповідь Ліги чемпіонів "Баварія" — "Ман Сіті"
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Фахівці оцінили шанси команд
У середу, 19 квітня, в рамках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2022/23 відбудеться суперматч "Баварія" — "Манчестер Сіті". Після першої гри інтрига у протистоянні практично мертва, адже англійці здобули дивовижну перемогу з рахунком 3:0. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Баварія" — МС.
На думку букмекерів, мюнхенці практично не мають шансів на вихід до півфіналу головного єврокубка. Про це повідомляє Favbet.
Аналітики дають космічний коефіцієнт на вихід представника Бундесліги до півфіналу ЛЧ – 18,00. Водночас перемога МС у 2-матчевому протистоянні фактично неминуча – коефіцієнт 1,03. До речі, Городяни є невеликими фаворитами навіть у другій грі, яка пройде в Мюнхені.
Прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів "Баварія" — "Ман Сіті" (основний час)
- Favbet: (перемога "Баварії" 2,90 — нічия 3,90 — перемога "Ман Сіті" 2,49)
- William Hill: (2,70 — 3,70 — 2,37)
- Bwin: (2,70 — 3,75 — 2,37)
У першому матчі манчестерський клуб декласував мюнхенців.
Нагадаємо, після матчу в Манчестері в "Баварії" сталася бійка двох зіркових футболістів, внаслідок якої клуб оштрафував Садіо Мане.