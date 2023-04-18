"Баварія" — "Ман Сіті": онлайн-трансляція чвертьфіналу Ліги чемпіонів

Великий матч пройде у Мюнхені

У середу, 19 квітня, відбудеться матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2022/23 "Баварія" — "Ман Сіті". Перша гра, що пройшла у Британії, завершилася розгромною перемогою англійців із рахунком 3:0.

"Телеграф" проведе текстову трансляцію зустрічі, яка відбудеться у Німеччині на "Арені Мюнхені". Розсудить поєдинок французька бригада арбітрів на чолі з Клеманом Тюрпеном. Переможець 2-матчевої дуелі вийде до 1/2 фіналу ЛЧ.

"Ман Сіті" та "Баварія" продовжують боротися за титул чемпіона і на внутрішніх аренах. Містяни продовжують переслідувати лондонський "Арсенал" і в останній грі здобули впевнену перемогу над "Лестером" (3:1). Червоні втратили очки в поєдинку проти "Гоффенгайма" (1:1).

Прогноз букмекерів

Аналітики дають космічний коефіцієнт на вихід представника Бундесліги до півфіналу ЛЧ – 18,00. Водночас перемога МС у 2-матчевому протистоянні фактично неминуча – коефіцієнт 1,03. До речі, Городяни є невеликими фаворитами навіть у другій грі, яка пройде в Мюнхені.

Де дивитись матч

У прямому ефірі в Україні гру покажуть Volia TV та "megogo", початок трансляції — о 22:00 за київським часом.

Історія протистоянь

Команди зустрічалися між собою 9 разів. МС має 5 перемог, а "Баварія" — чотири. Востаннє клуби зіграли тиждень тому, гра завершилася розгромною перемогою англійців із рахунком 3:0.

Нагадаємо, після матчу в Манчестері пролунав скандал. У "Баварії" сталася бійка двох зіркових футболістів Лероя Сане та Садіо Мане. В результаті німецький клуб оштрафував Мане.