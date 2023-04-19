"Интер" прошел "Бенфику" в Лиге чемпионов в игре с шестью голами (видео)

В полуфинале ЛЧ состоится миланское дерби

В среду, 19 апреля, миланский "Интер" в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА принимал лиссабонскую "Бенфику".

Встреча, проходившая в Милане (Италия) на стадионе "Джузеппе Меацца", завершилась со счетом 3:3. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Команды провели довольно равный первый тайм, в котором зрители увидели два гола. Сначала Николо Барелла блестяще разобрался с защитником в чужой штрафной, после чего ударом в "девятку" поразил ворота гостей. "Бенфика" на это ответила голом со "второго этажа" в исполнении Фредрика Эурснеса. Во второй половине встречи Нерадзурри дожали Орлов — голы на счету Лаутаро Мартинеса и Хоакина Корреа. Под занавес встречи игроки "Бенфики" Антониу Силва и Петар Муса отметились голами престижа, которые никак не повлияли на исход 2-матчевого противостояния.

"Интер" – "Бенфика" – 3:3

Голы: Баррелла (14), Лаутару (66), Корреа (78) – Аурснес (38), Антониу Силва (86), Муса (90+4).

Предупреждения: Рафа Силва (49), Муса (82).

"Интер": Онана, Дюмфрис, Дармиан, Бастони (Д'Амброзио, 81), Ачерби, Димарко (Госенс, 81), Барелла (Чалхланоглу, 76), Брозович, Мхитарян, Лаутаро (Корреа, 76), Джеко (Лукаку, 76).

"Бенфика": Влаходимос, Жилберто (Нерес, 46), Антониу Силва, Отаменди, Гримальдо, Чикиньо (Муса, 81), Флорентину, Рафа Силва (Жоау Невеш, 81), Жоау Мариу (Шельдеруп, 88), Аурснес, Рамуш.

Статистика матча Интер - Бенфика

Полный видеообзор матча:

В первой игре, которая проходила в Лиссабоне (Португалия) победу отпраздновал "Интер". Таким образом, по сумме двух матчей в полуфинал ЛЧ пробился именно итальянский клуб. На этой стадии турнира Нерадзурри встретятся с "Миланом", оба матча пройдут в мае.

"Интер" уже выбивал португальский клуб в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. В 1/8 финала ЛЧ "Нерадзурри" прошли "Порту". "Бенфика" на этой стадии турнира оказалась сильнее за бельгийский "Брюгге".