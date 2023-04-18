"Интер" - "Бенфика": онлайн-трансляция четвертьфинала Лиги чемпионов

Ответный поединок пройдет в Милане

В среду, 19 апреля, "Интер" и "Бенфика" проведут второй матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23. Первая игра завершилась убедительной победой итальянцев со счетом 2:0.

"Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча "Интер" — "Бенфика", который пройдет в Милане на стадионе "Джузеппе Меацца". Рассудит игру испанская бригада арбитров во главе с Карлосом дель Серро. Победитель 2-матчевого противостояния выйдет в полуфинал турнира.

"Бенфика" на внутренней арене лидирует в чемпионате Португалии, опережая "Порту" на 4 очка. В последней игре Орлы умудрились уступить "Шавешу" (0:1). "Интер", в свою очередь, ведет активную борьбу за попадание в топ-4 Серии А. На данный момент "Нерадзурри" идут пятыми в турнирной таблице итальянского первенства, от зоны ЛЧ их отделяет всего два очка. В своем последнем поединке миланцы уступили "Монце" (0:1).

Прогноз букмекеров

Специалисты считают выход "Бенфики" в полуфинал ЛЧ по итогам двух поединков станет небольшим футбольным чудом и дают фантастический коэффициент на это событие — 10,00. В то же время подобный успех "Интера" фактически необратим — коэффициент 1,06. Добавим, что "Нерадзурри" являются фаворитом в домашнем поединке.

Где смотреть игру

В прямом эфире в Украине игру покажут Volia TV и "megogo", начало трансляции — в 22:00 по киевскому времени.

История противостояний

"Интер" и "Бенфика" сыграли между собой пять раз. Итальянцы побеждали трижды, дважды была зафиксирована ничья. В последний раз команды встречались между собой неделю назад, поединок в Лиссабоне завершился уверенной победой миланского клуба со счетом 2:0.

Напомним, "Бенфика" в первом раунде плей-офф Лиги чемпионов разобралась с "Брюгге" Романа Яремчука. "Интер", в свою очередь, без проблем прошел португальский "Порту".