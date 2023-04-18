"Інтер" — "Бенфіка": онлайн-трансляція чвертьфіналу Ліги чемпіонів

Друга гра між командами пройде в Мілані

У середу, 19 квітня, "Інтер" та "Бенфіка" проведуть другий матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2022/23. Перша гра завершилася переконливою перемогою італійців з рахунком 2:0.

"Телеграф" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу "Інтер" — "Бенфіка", який пройде в Мілані на стадіоні "Джузеппе Меацца". Розсудить гру іспанська бригада арбітрів на чолі з Карлосом дель Серро. Переможець 2-матчевого протистояння вийде у півфінал турніру.

"Бенфіка" на внутрішній арені лідирує у чемпіонаті Португалії, випереджаючи "Порту" на 4 очки. В останній грі Орли примудрилися поступитися "Шавешу" (0:1). "Інтер", у свою чергу, веде активну боротьбу за потрапляння до топ-4 Серії А. На цей час "Нерадзуррі" йдуть п’ятими в турнірній таблиці італійської першості, від зони ЛЧ їх відокремлює лише два очки. У своєму останньому поєдинку міланці поступилися "Монці" (0:1).

Прогноз букмекерів

Фахівці вважають, що вихід "Бенфіки" до півфіналу ЛЧ за підсумками двох поєдинків стане невеликим футбольним дивом, і дають фантастичний коефіцієнт на цю подію — 10,00. Водночас подібний успіх "Інтера" фактично незворотній — коефіцієнт 1,06. Додамо, що "Нерадзуррі" є фаворитом у домашньому поєдинку.

Де дивитись гру

У прямому ефірі в Україні гру покажуть Volia TV та "megogo", початок трансляції — о 22:00 за київським часом.

Історія протистоянь

"Інтер" та "Бенфіка" зіграли між собою п’ять разів. Італійці перемагали тричі, двічі було зафіксовано нічию. Востаннє команди зустрічалися між собою тиждень тому, поєдинок у Лісабоні завершився упевненою перемогою міланського клубу з рахунком 2:0.

Нагадаємо, "Бенфіка" у першому раунді плей-офф Ліги чемпіонів розібралася з "Брюгге" Романа Яремчука. "Інтер", у свою чергу, без проблем пройшов португальський "Порту".