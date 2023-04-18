"Інтер" — "Бенфіка": букмекери дали прогноз на матч-відповідь Ліги чемпіонів
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Італійський клуб вже однією ногою у півфіналі ЛЧ
У середу, 19 квітня, у Мілані (Італія) відбудеться матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2022/23 "Інтер" — "Бенфіка". У першій грі "Нерадзуррі" не залишили шансів Орлам, здобувши гостьову перемогу з рахунком 2:0. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Інтер" — "Бенфіка".
На думку букмекерів, італійський клуб практично забезпечив собі вихід до півфіналу турніру. Про це повідомляє Favbet.
Фахівці вважають вихід "Бенфіки" до півфіналу ЛЧ за підсумками двох поєдинків стане невеликим футбольним дивом і дають фантастичний коефіцієнт на цю подію — 10,00. Водночас подібний успіх "Інтера" фактично незворотній — коефіцієнт 1,06. Додамо, що "Нерадзуррі" є фаворитом у домашньому поєдинку.
Прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів "Інтер" — "Бенфіка" (основний час)
- Favbet: (перемога "Інтера" 2,11 — нічия 3,60 — перемога "Бенфіки" 3,65)
- William Hill: (2,05 — 3,40 — 3,60)
- Bwin: (2,10 — 3,50 — 3,40)
У першій грі "Інтер" не залишив "Бенфіці" жодного шансу.
Нагадаємо, "Бенфіка" в 1/8 фіналу пройшла "Брюгге" українця Романа Яремчука, а "Інтер", у свою чергу, вибив із турніру португальський "Порту".