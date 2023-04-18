"Інтер" — "Бенфіка": букмекери дали прогноз на матч-відповідь Ліги чемпіонів

Італійський клуб вже однією ногою у півфіналі ЛЧ

У середу, 19 квітня, у Мілані (Італія) відбудеться матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2022/23 "Інтер" — "Бенфіка". У першій грі "Нерадзуррі" не залишили шансів Орлам, здобувши гостьову перемогу з рахунком 2:0. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Інтер" — "Бенфіка".

На думку букмекерів, італійський клуб практично забезпечив собі вихід до півфіналу турніру. Про це повідомляє Favbet.

Фахівці вважають вихід "Бенфіки" до півфіналу ЛЧ за підсумками двох поєдинків стане невеликим футбольним дивом і дають фантастичний коефіцієнт на цю подію — 10,00. Водночас подібний успіх "Інтера" фактично незворотній — коефіцієнт 1,06. Додамо, що "Нерадзуррі" є фаворитом у домашньому поєдинку.

Прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів "Інтер" — "Бенфіка" (основний час)

Favbet: (перемога "Інтера" 2,11 — нічия 3,60 — перемога "Бенфіки" 3,65)

William Hill: (2,05 — 3,40 — 3,60)

Bwin: (2,10 — 3,50 — 3,40)

У першій грі "Інтер" не залишив "Бенфіці" жодного шансу.

Нагадаємо, "Бенфіка" в 1/8 фіналу пройшла "Брюгге" українця Романа Яремчука, а "Інтер", у свою чергу, вибив із турніру португальський "Порту".