"Интер" - "Бенфика": букмекеры дали прогноз на ответный матч Лиги чемпионов

Итальянский клуб уже одной ногой в полуфинале ЛЧ

В среду, 19 апреля, в Милане (Италия) состоится матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23 "Интер" — "Бенфика". В первой игре "Нерадзурри" не оставили шансов Орлам, добыв гостевую победу со счетом 2:0. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Интер" — "Бенфика".

По мнению букмекеров, итальянский клуб практически обеспечил себе выход в полуфинал турнира. Об этом сообщает Favbet.

Специалисты считают выход "Бенфики" в полуфинал ЛЧ по итогам двух поединков станет небольшим футбольным чудом и дают фантастический коэффициент на это событие — 10,00. В то же время подобный успех "Интера" фактически необратим — коэффициент 1,06. Добавим, что "Нерадзурри" являются фаворитом в домашнем поединке.

Прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов "Интер" — "Бенфика" (основное время)

Favbet: (победа "Интера" 2,11 — ничья 3,60 — победа "Бенфики" 3,65)

William Hill: (2,05 — 3,40 — 3,60)

Bwin: (2,10 — 3,50 — 3,40)

В первой игре "Интер" не оставил "Бенфике" ни единого шанса.

Напомним, "Бенфика" в 1/8 финала прошла "Брюгге" украинца Романа Яремчука, а "Интер", в свою очередь, выбил из турнира португальский "Порту".