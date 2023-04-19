"Інтер" пройшов "Бенфіку" у Лізі чемпіонів у грі з шістьма голами (відео)

У півфіналі ЛЧ відбудеться міланське дербі

У середу, 19 квітня, міланський "Інтер" у рамках матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА приймав лісабонську "Бенфіку".

Зустріч, що проходила у Мілані (Італія) на стадіоні "Джузеппе Меацца", завершилася з рахунком 3:3. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Команди провели досить рівний перший тайм, у якому глядачі побачили два голи. Спочатку Ніколо Барелла блискуче розібрався із захисником у чужому штрафному майданчику, після чого ударом у "дев’ятку" вразив ворота гостей. "Бенфіка" на це відповіла голом з "другого поверху" у виконанні Фредріка Аурснеса. У другій половині зустрічі Нерадзуррі дотиснули Орлів — голи на рахунку Лаутаро Мартінеса та Хоакіна Корреа. Під завісу зустрічі гравці "Бенфіки" Антоніу Сілва та Петар Муса відзначилися голами престижу, які ніяк не вплинули на результат 2-матчевого протистояння.

"Інтер" – "Бенфіка" – 3:3

Голи: Барелла (14), Лаутару (66), Корреа (78) – Аурснес (38), Антоніу Сілва (86), Муса (90+4).

Попередження: Рафа Сілва (49), Муса (82).

"Інтер": Онана, Дюмфріс, Дарміан, Бастоні (Д'Амброзіо, 81), Ачербі, Дімарко (Госенс, 81), Барелла (Чалхланоглу, 76), Брозович, Мхітарян, Лаутаро (Корреа, 76), Джеко (Лукаку, 76).

"Бенфіка": Влаходімос, Жілберто (Нерес, 46), Антоніу Сілва, Отаменді, Грімальдо, Чикіньо (Муса, 81), Флорентіну, Рафа Сілва (Жоау Невеш, 81), Жоау Маріу (Шельдеруп, 88), Аурснес, Рамуш.

Статистика матчу Інтер - Бенфіка

Повний відеоогляд матчу:

У першій грі, яка проходила у Лісабоні (Португалія), перемогу відсвяткував "Інтер". Таким чином, за сумою двох матчів у півфінал ЛЧ пробився саме італійський клуб. На цій стадії турніру Нерадзуррі зустрінуться з "Міланом", обидва матчі пройдуть у травні.

"Інтер" вже вибивав португальський клуб у поточному розіграші Ліги чемпіонів. У 1/8 фіналу ЛЧ "Нерадзуррі" пройшли "Порту". "Бенфіка" на цій стадії турніру виявилася сильнішою за бельгійський "Брюгге".