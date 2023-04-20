"Манчестер Сіті" вдруге поспіль зіграє в півфіналі Ліги чемпіонів із "Реалом"

Англійський клуб відстояв свою перевагу

"Манчестер Сіті" пробився до півфіналу Ліги чемпіонів. "Городяни" після домашньої перемоги зіграли внічию 1:1 на виїзді з "Баварією". Гра відбулася в німецькому Мюнхені, ми вели онлайн-трансляцію поєдинку "Баварія" — "Ман Сіті".

"Баварію" було розгромлено на виїзді 0:3, тому лідеру чемпіонату Німеччини необхідно було обов’язково вигравати з різницею в три голи. Стартовий натиск господарів поля не приніс їм успіху, тоді як "Сіті" міг відкривати рахунок на 37-й хвилині, проте Голанн не реалізував пенальті.

Водночас, свої моменти були й у мюнхенців, але Коман (двічі) та Шупо-Мотинг їх втратили. Втім, саме манкуніанці досягли свого на 57-й хвилині, коли відзначився Голанн після передачі від де Брейне. Все, що вдалося супернику після цього, зрівняти рахунок у цьому матчі, але не за підсумками протистояння, коли Кімміх забив з пенальті наприкінці гри.

"Манчестер Сіті" виходить до півфіналу Ліги чемпіонів, де зіграє з "Реалом" 9 та 17 травня. У минулорічному розіграші Ліги чемпіонів ці команди також протистояли одна одній, і до фіналу пройшов "Реал".

"Баварія" — "Манчестер Сіті" — 1:1

Голи: Кімміх (83, з пенальті) — Голанн (57)

"Баварія": Зоммер, Павар (Станішич, 77), Упамекано, де Лігт, Канселу (Девіс, 63), Кімміх, Горецка, Сане (Мане, 63), Мусіала (Мюллер, 71), Коман, Шупо-Мотінг (Тель, 71)

"Манчестер Сіті": Едерсон, Аканджі, Діаш, Аке (Лапорт, 66), Стоунз, Родрі, Бернарду Сілва, де Брейне (Вокер, 88), Гюндоган, Гриліш, Голанн (Альварес, 84)

Огляд матчу:

В іншому матчі дня "Інтер" і "Бенфіка" зіграли з рахунком 3:3 у матчі-відповіді, але за сумою двох поєдинків у півфіналі зіграє італійський клуб. Там він зустрінеться з "Міланом", який пройшов "Наполі" після нічиєї 1:1 у грі-відповіді.

Напередодні "Реал" ще раз переміг "Челсі" з рахунком 2:0 та став учасником півфіналу Ліги чемпіонів.