"Мілан" вперше за 16 років вийшов у півфінал Ліги чемпіонів

Чинний чемпіон Італії виявився сильнішим

"Мілан" пробився до півфіналу Ліги чемпіонів. "Россонері" після домашньої перемоги зіграв внічию з "Наполі" — 1:1. Гра відбулася в італійському Неаполі, ми вели онлайн-трансляцію поєдинку "Наполі" — "Мілан".

"Наполі" поступився на виїзді 0:1, тому нинішньому лідеру італійської Серії А було необхідно обов’язково вигравати з різницею в один м’яч. Але, незважаючи на стартовий натиск з боку господарів поля, "Мілан" діяв гостріше, і на 22-й хвилині Жиру не реалізував пенальті.

І все ж, "росонері" досягли свого наприкінці першого тайму, коли Рафаелу Леау вдався чудовий прохід через півполя, після чого прострілив на самотнього Жиру, а вже француз відправив м’яч у сітку порожніх воріт. "Адзуррі" мали шанс відродити інтригу, але на 82-й хвилині Кварацхелія не реалізував пенальті, тоді як гол Осімхена на 90+3-й хвилині був забитий надто пізно.

"Мілан" виходить до півфіналу Ліги чемпіонів, де дізнається про свого суперника 19 квітня після матчу "Інтер" — "Бенфіка". У першому матчі італійський клуб переміг на виїзді 2:0.

"Наполі" — "Мілан" — 1:1

Голи: Жиру (43) — Осімхен (90+3)

"Наполі": Мерет, Жезус, Руй (Олівера, 34), Ррахмані (Естігор, 74), Зеліньскі (Распадори, 74), Ді Лоренцо, Лоботка, Ндомбеле (Ельмас, 63), Кварацхелія, Осімхен, Політано (Лосано, 34)

"Мілан": Меньян, Калабрія, Беннасе, Тоналі, Жиру (Оріги, 68), Діас (Месіас, 59), Леау (Салемакерс, 84), Ернандес, Томорі, К’яєр, Круніч

Огляд матчу:

У другому поєдинку "Реал" ще раз переміг "Челсі" — тепер уже на виїзді з рахунком 2:0, і теж зіграє в півфіналі Ліги чемпіонів.

Раніше "Манчестер Сіті" не залишив шансів "Баварії" 3:0 у першій грі чвертьфіналу Ліги чемпіонів, у той час як "Бенфіка" вдома програла "Інтеру" 0:2.