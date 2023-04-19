"Милан" впервые за 16 лет вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Действующий чемпион Италии оказался сильнее

"Милан" пробился в полуфинал Лиги чемпионов. "Россонери" после домашней победы сыграли вничью 1:1 на выезде с "Наполи". Игра состоялась в итальянском Неаполе, мы вели онлайн-трансляцию поединка "Наполи" — "Милан".

"Наполи" уступил на выезде 0:1, поэтому нынешнему лидеру итальянской Серии А необходимо было обязательно выигрывать с разницей в один мяч. Но, несмотря на стартовый натиск со стороны хозяев поля, "Милан" был острее, и на 22-й минуте Жиру не реализовал пенальти.

И все же, "россонери" добились своего в самом конце первого тайма, когда Рафаэлу Леау удался великолепный проход через полполя, после чего он прострелил на одинокого Жиру, а уже француз отправил мяч в сетку пустых ворот. "Адзурри" имели шанс возродить интригу, но на 82-й минуте Кварацхелия не реализовал пенальти, тогда как гол Осимхена на 90+3-й минуте был забит слишком поздно.

"Милан" выходит в полуфинал Лиги чемпионов, где узнает своего соперника 19 апреля после матча "Интер" — "Бенфика". В первом матче итальянский клуб победил на выезде 2:0.

"Наполи" — "Милан" — 1:1

Голы: Жиру (43) — Осимхен (90+3)

"Наполи": Мерет, Жезус, Руй (Оливера, 34), Ррахмани (Эстигор, 74), Зелиньски (Распадори, 74), Ди Лоренцо, Лоботка, Ндомбеле (Эльмас, 63), Кварацхелия, Осимхен, Политано (Лосано, 34)

"Милан": Меньян, Калабрия, Беннасе, Тонали, Жиру (Ориги, 68), Диас (Мессиас, 59), Леау (Салемакерс, 84), Эрнандес, Томори, Кьяер, Крунич

Обзор матча:

Во втором поединке дня "Реал" еще раз победил "Челси" — теперь уже на выезде со счетом 2:0, и тоже сыграет в полуфинале Лиги чемпионов.

Ранее "Манчестер Сити" не оставил шансов "Баварии" 3:0 в первой игре четвертьфинала Лиги чемпионов, в то время, как "Бенфика" дома проиграла "Интеру" 0:2.