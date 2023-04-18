"Наполи" - "Милан": онлайн-трансляция четвертьфинала Лиги чемпионов

Ответная игра пройдет в Неаполе

Во вторник, 18 апреля, в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА встретятся "Наполи" и "Милан". "Россонери" в первой игре добыли минимальную победу со счетом 1:0.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцуию встречи, которая пройдет в Неаполе на стадионе "Диего Армандо Марадона". Рассудит поединок польская бригада арбитров во главе с Шимоном Марчиняком. Победитель 2-матчевой дуэли пробьется в полуфинал еврокубка.

Обе команды провалили свои последние матчи в Серии А. Неаполитанцы не сумели забить "Вероне" (0:0), а "Милан" умудрился сыграть вничью с "Болоньей" (1:1).

Прогноз букмекеров

По мнению букмекеров, шансы команд на выход в следующую стадию турнира практически равны. Аналитики оценивают шансы "Наполи" на полуфинал ЛЧ коэффициентом 2,06. В то же время подобный успех "Милана" чуть вероятнее — коэффициент 1,81.

Где смотреть матч

В прямом эфире в Украине игру покажут Volia TV и "megogo", начало встречи — в 22:00 по киевскому времени.

История противостояний

"Милан" и "Наполи" имеют богатую историю встреч. В 153 играх "Россонери" выиграли 58 матчей, проиграли 47 поединков, 48 игр завершились вничью. В последнем матче "Милан" добыл минимальную победу на "Джузеппе Меацца" со счетом 1:0.

Напомним, в 1/8 финала Лиги чемпионов "Наполи" прошел немецкий "Айнтрахт" Ф, а "Милан" выбил из турнира английский "Тоттенхэм". С другими участниками четвертьфинальной стадии ЛЧ, а также потенциальными полуфинальными парами главного еврокубка можно ознакомиться на сайте "Телеграф".