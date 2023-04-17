"Наполи" - "Милан": где и когда смотреть четвертьфинал Лиги чемпионов

Ответная игра между командами пройдет в Неаполе

Во вторник, 18 апреля, состоится ответный четвертьфинальный матч "Наполи" — "Милан". В первом матче, который состоялся на поле гостей, миланцы сделали шаг к полуфиналу (1:0). "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Наполи" — "Милан".

В прямом эфире в Украине игру покажут Volia TV и "megogo". Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Ответная игра между командами пройдет в итальянском Неаполе на стадионе "Диего Марадона", начало встречи — в 22:00 по киевскому времени. У нас на сайте оперативно будут доступны для просмотра видео голов, а также лучшие моменты поединка.

"Наполи" проводит потрясающий сезон. Клуб уверенно идет к чемпионскому титулу в Италии и претендует на полуфинал Лиги чемпионов. Тем временем, действующий чемпион Италии "Милан" борется лишь за попадание в ЛЧ. При этом команда Стефано Пиоли выиграла два последних матча у нынешнего соперника.

В другом матче вечера 18 апреля сыграют "Челси" и "Реал". Онлайн-трансляция этой игры также доступна на сайте.

Напомним, "Наполи" выбил немецкий "Айнтрахт" в 1/8 финала ЛЧ, тогда как "Милан" разобрался с английским "Тоттенхэмом". С полным составом участников 1/4 финала и возможными парами 1/2 финала можно ознакомиться у нас на сайте.