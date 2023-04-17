"Наполі" — "Мілан": де і коли дивитись чвертьфінал Ліги чемпіонів

Гра у відповідь між командами пройде в Неаполі

У вівторок, 18 квітня, відбудеться чвертьфінальний матч-відповідь "Наполі" — "Мілан". У першому матчі, що відбувся на полі гостей, міланці зробили крок до півфіналу (1:0). "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Наполі" — "Мілан".

У прямому ефірі в Україні гру покажуть Volia TV та "megogo". Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Гра-відповідь між командами пройде в італійському Неаполі на стадіоні "Дієго Марадона", початок зустрічі — о 22:00 за київським часом. У нас на сайті оперативно будуть доступні для перегляду відео голів, а також кращі моменти поєдинку.

"Наполі" проводить приголомшливий сезон. Клуб впевнено йде до чемпіонського титулу в Італії та претендує на півфінал Ліги чемпіонів. Тим часом чинний чемпіон Італії "Мілан" бореться лише за потрапляння до ЛЧ. При цьому, команда Стефано Піолі виграла два останні матчі в нинішнього суперника.

В іншому матчі вечора 18 квітня зіграють "Челсі" та "Реал". Онлайн-трансляція цієї гри також є на сайті.

Нагадаємо, "Наполі" вибив німецький "Айнтрахт" в 1/8 фіналу ЛЧ, тоді як "Мілан" розібрався з англійським "Тоттенхемом". З повним складом учасників 1/4 фіналу та можливими парами 1/2 фіналу можна ознайомитись у нас на сайті.