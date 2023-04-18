"Наполі" — "Мілан": онлайн-трансляція чвертьфіналу Ліги чемпіонів

Гра-відповідь пройде в Неаполі

У вівторок, 18 квітня, в рамках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА зустрінуться "Наполі" та "Мілан". "Россонері" у першій грі здобули мінімальну перемогу з рахунком 1:0.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію зустрічі, яка пройде в Неаполі на стадіоні "Дієго Армандо Марадона". Розсудить поєдинок польська бригада арбітрів на чолі із Шимоном Марчиняком. Переможець 2-матчевої дуелі проб’ється до півфіналу єврокубка.

Обидві команди провалили свої останні матчі в Серії А. Неаполітанці не зуміли забити "Вероні" (0:0), а "Мілан" примудрився зіграти внічию з "Болоньєю" (1:1).

Прогноз букмекерів

На думку букмекерів, шанси команд на вихід у наступну стадію турніру практично рівні. Аналітики оцінюють шанси "Наполі" на півфінал ЛЧ коефіцієнтом 2,06. Водночас подібний успіх "Мілана" трохи ймовірніший — коефіцієнт 1,81.

Де дивитись матч

У прямому ефірі в Україні гру покажуть Volia TV та "megogo", початок зустрічі — о 22:00 за київським часом.

Історія протистоянь

"Мілан" та "Наполі" мають багату історію зустрічей. У 153 іграх "Россонері" виграли 58 матчів, програли 47 поєдинків, 48 ігор завершилися внічию. В останньому матчі "Мілан" здобув мінімальну перемогу на "Джузеппе Меацца" з рахунком 1:0.

Нагадаємо, в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Наполі" пройшов німецький "Айнтрахт" Ф, а "Мілан" вибив із турніру англійський "Тоттенгем". З іншими учасниками чвертьфінальної стадії ЛЧ, а також з потенційними півфінальними парами головного єврокубка можна ознайомитися на сайті "Телеграф".