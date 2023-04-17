"Наполі" — "Мілан": букмекери насилу визначили фаворита чвертьфіналу Ліги чемпіонів

Фахівці спантеличили прогнозом на гру

У вівторок, 18 квітня, у рамках матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА відбудеться італійське дербі. Напередодні клуби провели першу гру на "Джузеппе Меацца" — 1:0 на користь "Россонері". "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Наполі" — "Мілан".

На думку букмекерів, шанси команд на вихід до наступної стадії турніру практично рівні. Про це повідомляє Favbet.

Аналітики оцінюють шанси "Наполі" на півфінал ЛЧ коефіцієнтом 2,06. Водночас подібний успіх "Мілана" трохи ймовірніший — коефіцієнт 1,81.

Прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів "Наполі" — "Мілан" (основний час)

Favbet: (перемога "Наполі" 1,77 — нічия 3,75 — перемога "Мілана" 5,10)

William Hill: (1,75 — 3,60 — 4,80)

Bwin: (1,75 — 3,60 — 4,75)

Перша гра, що проходила у Мілані, завершилася мінімальною перемогою "Россонері" з рахунком 1:0.

Матч "Наполі" — "Мілан" можна буде подивитися в Україні у прямому ефірі.

Нагадаємо, у попередньому раунді плей-офф Ліги чемпіонів "Наполі" вибив німецький "Айнтрахт" Ф, а "Мілан" розправився з "Тоттенгемом". З потенційними півфінальними парами ЛЧ можна ознайомитись у нас на сайті.